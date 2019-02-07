В МИД РФ рассказали о равнении на дипломатию имперских времен

Студенты дипломатических факультетов вузов Санкт-Петербурга встретились с представителями МИД. Учащимся рассказали, на кого из дипломатов в отечественной истории равняются в министерстве.

На пресс-конференции в честь Дня дипломатического работника выступили декан факультета международных отношений СПбГУ Ирина Новикова, завкафедрой европейских исследований Константин Худолей, а также представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов.

Декан Ирина Новикова заявила, что среди студентов-первокурсников часто устраивают опросы, связанные с их представления о будущем внешнеполитического ведомства. По ее словам, студенты отмечают активность российской дипломатии и уважительно относятся к главе МИД России Сергею Лаврову.

Представитель МИД в северной столице Владимир Запевалов рассказал, что в министерстве равняются на князя Александра Горчакова, который был руководителем русского МИДа при Александре II. Он считается гением русской дипломатии.

Запевалов также назвал основные требования к кандидатам в дипломаты. От выпускников требуют знания как минимум двух языков.

День дипломатического работника отмечают 10 февраля. Он был учрежден указом президента Владимира Путина в 2002 году.