США имеют технологию, которая позволяет доставить человека откуда угодно в любую точку Земли за 60 минут. Как сообщил американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, технология может быть создана уже сегодня. При этом ее подробности не уточняются.

Кваст отметил, что технология уже «находится на инженерных стендах». По его словам, большинство жителей США не знают об изобретении, потому что «не имеют времени разобраться» в происходящем.

Заявление военного связывается с желанием Минобороны США существенно увеличить инвестиции в новые разработки, а также нарастить военное присутствие в космосе, сообщает «Пятый канал».

Тем временем, Москва крайне обеспокоена попытками милитаризации космоса и приближением НАТО к границам России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

По его словам, ведущие страны сейчас продолжают активно совершенствовать вооружение, а «ракетно-ядерный клуб» пополняется новыми членами.

При всем этом, приводит заявление Путина ФБА «Экономика сегодня», военно-политическое руководство США рассматривает космос в качестве театра для военных действий.

Так, ранее лидеры стран Североатлантического альянса объявили космос фронтом для своих военных операций для обеспечения «безопасности» и решения всех проблем, однако пообещали не размещать там оружие.

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