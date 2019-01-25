Рассекречены не известные ранее факты о блокаде Ленинграда

Минобороны России рассекретило архивные документы об освобождении блокадного Ленинграда. Уникальные материалы преимущественно рассказывают о «Дороге жизни», связывавшей осажденный город с тылом.

Публикация документов приурочена к 75-ой годовщине со дня освобождения города. Значительная часть документов посвящена единственной военно-стратегической магистрали и топливной артерии, проходившей через Ладожское озеро.

Именно по ней из осажденного Ленинграда вывезли около 1 млн 376 тыс. человек. Благодаря этой дороге в город поставляли продовольствие, вооружение и топливо.

Среди опубликованных документов – постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги через Ладогу. Весной 1942 года по дну озера стали прокладывать 35-километровый бензопровод для поставки топлива в Ленинград.

Опубликованы ранее не известные материалы об участии подводных лодок в боевых операциях на озере. В июне 1942 года на Ладогу перебросили советские малые подлодки для ведения разведки, наблюдения за подходам к базам, выполнения военных операций, говорится на сайте Минобороны.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За 872 дня от холода, голода и бомбежек погибли от 600 тыс. до 1,5 млн человек.