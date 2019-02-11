Час расплаты пробил: Британия хочет наказать РФ за провокации

Россия дорого заплатит за присоединение Крыма, отравление Скрипалей и вмешательство в американские выборы. Об этом скажет министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, выдержки из речи которого распространили до официального выступления.

Он заявит о необходмости применить силу в ответ на провокационные действия России против стран-членов НАТО. О каких именно действиях идет речь, не сообщается.

В то же время глава британского оборонного ведомства призовет НАТО повысить готовность на фоне ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как пишет ТАСС, Уильямсон призовет союзников Британии «использовать жесткую силу для защиты своих интересов».

Россия не единственная страна, против которой жестко выступит британский министр. В своей речи он упомянет Китай, действия которого также «размывают границы между миром и войной».

Отношения между Россией и Соединенным Королевством осложнились после отравления в марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По данным британских властей, их отравили веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР.