Раскрыты самые подделываемые документы в России

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, какие документы чаще всего подделывают в России.

В крупных российских городах количество поддельных доверенностей составляет от 55% до 65% от общего числа подделок. К ним относятся документы, связанные с совершением действий с недвижимостью.

Доля подделок нотариально удостоверенных переводов составляет от 15% до 20%, в том числе документы об образовании и переводы паспортов с искаженными данными. От 10% до 15% поддельных документов приходится на завещания и договоры купли-продажи.

Сейчас проверять документы стало проще благодаря созданию электронного нотариата. Абсолютно все действия нотариусов стали регистрироваться в Единой информационной системе, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве участников преступной группы, которые подделывали завещания и присваивали квартиры умерших россиян. Мошенники вносили в архивы реестровых книг фиктивные завещания и поддельные «оригиналы» документов. Затем они получали документы и оформляли право собственности на квартиры в Росреестре.

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