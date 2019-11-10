Названы россияне из доклада о вмешательстве в политику Британии

В докладе о российском вмешательстве в политическую жизнь Британии названы имена девяти бизнесменов российского происхождения, которые на данный момент являются спонсорами консервативной партии страны.

Документ еще не опубликован — его оглашение заблокировано британским правительством, однако о его содержании стало известно изданию The Times.

Среди упомянутых в докладе лиц: бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, который за последние семь лет пожертвовал консерваторам 1,2 миллиона фунтов стерлингов и жена бывшего министра финансов РФ Владимира Чернухина Любовь Чернухина. За 2018 год она пожертвовала партии свыше 450 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, в докладе упоминается имя Евгения Лебедева — сына Александра Лебедева, который владеет лондонской газетой Evening Standard.

The Times напоминает, что Евгений Лебедев приглашал Бориса Джонсона, когда он был главой британского МИД, на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.

Как напоминает Znak, британские власти должны были опубликовать доклад по теме российского вмешательства 4 ноября. Однако публикацию отложили до проведения выборов 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.

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