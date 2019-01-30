Читай-город













Раскрыты доходы матерящегося чиновника «Росгеологии»

Раскрыты доходы матерящегося чиновника «Росгеологии»

Бывший заместитель гендиректора «Росгеологии» Руслан Горринг с 2015 по 2017 годы заработал свыше 86,99 млн рублей. Согласно отчетам, его зарплата ежегодно увеличивалась в геометрической прогрессии.

Когда Горринг был трудоустроен в компанию в 2015 году, то заработал 9,8 млн рублей. Уже в 2016 году его годовая зарплата составила 33,4 млн рублей. В течение года ему дважды начисляли премию. Их общая сумма составила свыше 5,3 млн рублей.

В 2017 году Горринг получил 43,7 млн рублей. Ему единожды выписывали премию, при этом ее размер составил 8,2 млн рублей, сообщил «360» осведомленный источник. По его данным, топ-менеджер прописан в частном доме в Ингушетии.

Накануне Горринг был уволен после нецензурного видео, на котором он угрожал физической расправой, увольнениями и делился подробностями отношений с коллегами.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: скандалы
Следующая новость В Россию приедет легенда клубной музыки

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО