Раскрыты доходы матерящегося чиновника «Росгеологии»

Бывший заместитель гендиректора «Росгеологии» Руслан Горринг с 2015 по 2017 годы заработал свыше 86,99 млн рублей. Согласно отчетам, его зарплата ежегодно увеличивалась в геометрической прогрессии.

Когда Горринг был трудоустроен в компанию в 2015 году, то заработал 9,8 млн рублей. Уже в 2016 году его годовая зарплата составила 33,4 млн рублей. В течение года ему дважды начисляли премию. Их общая сумма составила свыше 5,3 млн рублей.

В 2017 году Горринг получил 43,7 млн рублей. Ему единожды выписывали премию, при этом ее размер составил 8,2 млн рублей, сообщил «360» осведомленный источник. По его данным, топ-менеджер прописан в частном доме в Ингушетии.

Накануне Горринг был уволен после нецензурного видео, на котором он угрожал физической расправой, увольнениями и делился подробностями отношений с коллегами.