Раскрыта секретная схема Японии и США по возврату Курил

Японские СМИ рассекретили записи переговоров с США по мирному договору с СССР по Курилам. Японцы планировали решить территориальный спор по схеме «два острова плюс альфа».

МИД Японии разработал этот документ в рамках подготовки ко встрече премьер-министра Японии Нобусукэ Киси и президента США Дуайта Эйзенхауэра. Они должны были обговорить возможное заключение мирного договора между Токио и Москвой.

Согласно теории, Япония хотела вернуть два острова –Хабомаи и Шикотан. По документу, японская сторона могла выдвинуть Советскому Союзу условия («альфа»), которые он обязан был бы соблюсти, пишет РБК. Детали этого «условия» не разглашаются.

Стало известно, что эта теория была основана на требованиях рыбаков, которые, кроме возвращения Хабомаи и Шикотана, хотели обеспечения безопасной работы в прибрежных зонах.

Территориальный спор между Россией и Японией длится уже 70 лет. Японцы претендуют на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия настаивает, что территории признаны частью СССР по итогам Второй мировой войны.