Раскрыт секрет молодости Владимира Путина
Испанская газета El Mundo раскрыла секрет «вечной молодости» президента России Владимира Путина. Журналисты считают, что в этом ему помогают правильное питание, хороший сон, отказ от курения и алкоголя.
В свои 66 лет один из самых спортивных президентов планеты (если не самый спортивный) выглядит всегда на отлично. Также испанцы отметили хороший вкус и умение стильно одеваться, пишет «Рен ТВ».
Напомним, что Владимир Путин обладает восьмым даном по дзюдо, играет в хоккей и любит порыбачить.
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