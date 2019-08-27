Раскрыт секрет молодости Владимира Путина

Испанская газета El Mundo раскрыла секрет «вечной молодости» президента России Владимира Путина. Журналисты считают, что в этом ему помогают правильное питание, хороший сон, отказ от курения и алкоголя.

В свои 66 лет один из самых спортивных президентов планеты (если не самый спортивный) выглядит всегда на отлично. Также испанцы отметили хороший вкус и умение стильно одеваться, пишет «Рен ТВ».

Напомним, что Владимир Путин обладает восьмым даном по дзюдо, играет в хоккей и любит порыбачить.