Раскольники «новой церкви» силой захватили храм на Украине

Раскольники «новой церкви» силой захватили храм на Украине

На Украине радикалы из движения «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ) вместе со сторонниками «новой церкви» избили прихожан и захватили храм в селе Гнездичное.

Инцидент произошел 3 марта. Раскольники с помощью радикалов завладели храмом Преображенской религиозной общины, передает РИА Новости. Они избили верующих и выгнали их из церкви под крики «Москалям здесь не быть».

Экстремисты пытались занять помещение месяц назад. Но тогда с ними удалось договориться – церковь опечатали, а службы проводили на улице. Однако раскольники нарушили договоренности и стали проводить богослужения в храме, запретив это делать прихожанам канонической церкви.

Давление на каноническую церковь на Украине усилилось после признания Константинополем «новой церкви» Украины. Члены синода подписали томос об автокефалии ПЦУ 9 января. К концу февраля сообщалось, что 36 из 12 тысяч общин УПЦ примкнули к «новой церкви».

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
События: Религия
Следующая новость В китайских ракетах разглядели угрозу для России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО