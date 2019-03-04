Раскольники «новой церкви» силой захватили храм на Украине

На Украине радикалы из движения «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ) вместе со сторонниками «новой церкви» избили прихожан и захватили храм в селе Гнездичное.

Инцидент произошел 3 марта. Раскольники с помощью радикалов завладели храмом Преображенской религиозной общины, передает РИА Новости. Они избили верующих и выгнали их из церкви под крики «Москалям здесь не быть».

Экстремисты пытались занять помещение месяц назад. Но тогда с ними удалось договориться – церковь опечатали, а службы проводили на улице. Однако раскольники нарушили договоренности и стали проводить богослужения в храме, запретив это делать прихожанам канонической церкви.

Давление на каноническую церковь на Украине усилилось после признания Константинополем «новой церкви» Украины. Члены синода подписали томос об автокефалии ПЦУ 9 января. К концу февраля сообщалось, что 36 из 12 тысяч общин УПЦ примкнули к «новой церкви».