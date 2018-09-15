Расходы на нацпроект «Экология» урезали на 2 трл рублей

Согласно последней редакции паспорта национального проекта «Экология», расходы на реализацию программы составят 4 трл рублей вместо 6,4 трл.

Сокращение расходов связано с уменьшением вдвое финансирования проекта по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ). Согласно новой редакции проекта, расходы на их внедрение до 2021 года составят 600 млрд. В период с 2022 по 2024 годы бизнес обяжут тратить по 600 млрд в год.

В прежней редакции предлагалось вложить в экотехнологии 3 трлн рублей, передает РБК.

Нацпроект «Экология» реализуется в рамках майских указов президента РФ Владимира Путина. Программа включает 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Главврача в Дагестане заподозрили в мошенничестве на 238 млн рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО