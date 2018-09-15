Расходы на нацпроект «Экология» урезали на 2 трл рублей

Согласно последней редакции паспорта национального проекта «Экология», расходы на реализацию программы составят 4 трл рублей вместо 6,4 трл.

Сокращение расходов связано с уменьшением вдвое финансирования проекта по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ). Согласно новой редакции проекта, расходы на их внедрение до 2021 года составят 600 млрд. В период с 2022 по 2024 годы бизнес обяжут тратить по 600 млрд в год.

В прежней редакции предлагалось вложить в экотехнологии 3 трлн рублей, передает РБК.

Нацпроект «Экология» реализуется в рамках майских указов президента РФ Владимира Путина. Программа включает 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).