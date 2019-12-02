Расчленителя Соколова заперли в психбольнице в Москве

Обвиняемый в убийстве аспирантки и своей возлюбленной историк Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».

«Соколов сейчас находится в психбольнице СИЗО «Бутырка», где ему будет проведена психиатрическая экспертиза. Соколов содержится в двухместной камере», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, расчленитель ни на что не жалуется и очень много читает, сообщают «Известия».

Ранее Соколов признал, что был участником ЧП, которое случилось на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году. Тогда погиб человек, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

СМИ опубликовали фото приговора Соколову от 1982 года. Дело расследовалось из-за гибели ученого при затоплении фрегата в Финском заливе. Судном управлял Олег Соколов. Суд признал историка виновным в нарушении правил безопасности и приговорил к условному сроку, сообщают «Известия».

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