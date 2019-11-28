У расчленителя Соколова нашлась еще одна судимость

Расчленитель Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки и своей возлюбленной признал, что был участником ЧП, которое случилось на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году.

Тогда погиб человек, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Ранее СМИ опубликовали фото приговора Соколову от 1982 года. Дело расследовалось из-за гибели ученого при затоплении фрегата в Финском заливе. Судном управлял Олег Соколов.

Суд признал историка виновным в нарушении правил безопасности и приговорил к условному сроку, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что Соколова могут перевести в московский изолятор «Матросская Тишина». По словам адвоката Александра Почуева, после передачи дела в центральный аппарат Следственного комитет, его подзащитного могут этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину».

Адвокат подчеркнул, что защита считает данное действие чрезмерным, однако перспектив обжалования решения о переводе никаких нет. Также Почуев считает, что это осложнит 85-летним родителям Соколова доставку передач сыну, пишет «Regnum».

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