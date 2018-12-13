В расчетах Турции и РФ за 2 года не станет американской «зелени»

В расчетах Турции и РФ за 2 года не станет американской «зелени»

Турция за два года планирует перейти на расчеты с Россией в национальных валютах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что для перехода к использованию нацвалют создан двухлетний план. Он касается расчетов с такими партнерами, как Россия, Мексика и Китай.

В перспективе страна может перейти на такую форму расчетов с Украиной и Ираном. Эрдоган заявил, что в случае желания Европы «освободиться из-под давления доллара» Турция также готова рассматривать аналогичные шаги.

Он добавил, что Анкара не станет мириться с экономическими войнами и даст отпор любому, кто причинит страдание турецкому народу, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Россия разработала дорожную карту по дедолларизации. Вместе с тем Москва не станет полностью отказываться от американской валюты.

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