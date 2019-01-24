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Рамзан Кадыров влез в ситуацию с прощенными долгами за газ

Рамзан Кадыров влез в ситуацию с прощенными долгами за газ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о списании долгов за газ в Грозном. Он указал, что «Газпром» не списал ни рубля, а взыскание задолженностей не приостанавливалось.

По словам Кадырова, в постановлении суда «нет ни одного слова о сумме». Согласно решению, компанию обязали навести порядок в вопросах взыскания долгов, а их окончательный размер определят после инвентаризации дебиторской задолженности, которая образовалась за девять лет.

Кадыров упрекнул политиков и СМИ в том, что те вводят людей в заблуждение информацией о списании долгов с населения.

«Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час», - приводит слова Кадырова РБК.

В середине января прокуратура Чечни сообщила об удовлетворении иска ведомства к «Газпром межрегионгаз», компанию обязали списать долг с населения Грозного в размере 9 млрд рублей. В самой компании назвали решение несправдливым по отношению к другим регионам. «Газпром» обжаловал решение. Генпрокуратура обязала региональное ведомство поддержать доводы компании в апелляции.

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Места: Россия
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