Рамзан Кадыров уточнит границы Чеченской республики

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии для уточнения границ региона.

В документе говорится, что госкомиссия нужна, чтобы уточнить местоположение Чечни и установить ее административные границы. Также комиссия сможет решить «спорные вопросы» при установлении границ республики, передает «Газета.ru».

В задачи комиссии войдут сбор и анализ документов и материалов, требуемых для определения границ. Главой комиссии назначен спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Кадыров намерен лично контролировать ее работу.

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