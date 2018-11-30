Рамзан Кадыров скрыл доходы от скакунов

Рамзан Кадыров скрыл доходы от скакунов

Глава Чечни Рамзан Кадыров за четыре года получил порядка 98 млн рублей за участие своих лошадей в скачках. Это гораздо больше, чем его официальный заработок. Однако доходы от участия лошадей в скачках задекларированы не были.

Кадыров владеет 128 скаковыми лошадьми. Точно неизвестно, сколько животных купил он сам, а сколько ему преподнесли в виде подарка. На их содержание расходуется не менее 46 млн рублей в год.

Скакуны главы Чечни участвуют в соревнованиях в России, Франции, Чехии, Германии и ОАЭ. Как сообщает Meduza, с 2014 по 2018 годы лошади принесли Кадырову доход в размере 36,4 млн рублей от участия в российских соревнованиях и 61,7 млн – от скачек в ОАЭ.

Официальный доход Кадырова с 2014 по 2017 годы составил 29,3 млн рублей. По закону, он не обязан указывать в декларации лошадей, однако доходы от побед необходимо. Кроме того, российское законодательство обязывает платить подоходный налог с данного вида доходов.

Организация «Трансперенси Интернешнл-Р», обратившая внимание на прибыль от участия лошадей в скачках, намерена обратиться в управление по противодействию коррупции президента с целью проверить незадекларированные доходы Рамзана Кадырова.

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