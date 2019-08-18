Рамзан Кадыров рассказал о своём единственном страхе

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью дагестанскому журналисту и видеоблогеру Руслану Курбанову, его полная версия доступна на Youtube-канале журналиста.

Поводом для беседы стало недавнее высказывание руководителя Чеченской республики с оценкой имама Шамиля. Кадыров, в частности, заявил, что имам Шамиль, правивший в Дагестане и Чечне в 19 веке, проводил репрессии в отношении чеченцев. В парламенте Дагестана такую оценку исторического правителя сочли недопустимой.

«Заслуги [имама Шамиля] сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями», — заявил председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов.

В интервью Курбанову Рамзан Кадыров заявил, что не собирался принижать заслуги имама Шамиля и что сказанные им про него слова переврали недруги и предатели. Однако ни их самих, ни их попыток поссорить Чечню с Дагестаном сам Кадыров не боится. «Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство, — сказал глава Чечни. ― Ничего остaльного я не боюсь».