Рамзан Кадыров попросил у РФ меньше внимания и больше денег

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в развитии республики можно было бы достичь высоких успехов в случае выделения большего финансирования из федерального бюджета.

Отвечая на вопрос, могли бы власти Чечни сделать больше за 11 лет, Кадыров призналася: «Конечно же, могли бы». Этому помешали недостаток средств и излишнее внимание к региону, считает глава республики.

«Если бы по программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал он.

Кадыров не упустил возможности осудить российское правительство за сокращение федеральной целевой программы в регионе, пишет «Интерфакс». Он подчеркнул, что власти по –прежнему не доверяют «бывшему воину с автоматом».

Ранее Счетная палата признала неудовлетворительной работу по развитию Северного Кавказа. В регионе более тысячи объектов не могут достроить в течение восьми лет.