Ради признания ПЦУ обратилась к фальшивым документам

Ради признания ПЦУ обратилась к фальшивым документам

Фото: Яндекс

25 августа украинский сайт Cerkvarium опубликовал «Грамоту хиротонии» с подписью архиепископа Варлаама (Ильющенко) от 30 марта 1990 года, которая должна была послужить доказательством каноничности «Православной церкви Украины». Однако что-то пошло не так.

Во-первых, ПЦУ заподозрили в желании повлиять на Священный Синод Элладской Церкви, заседание которого началось на следующий день после выхода статьи.

Во-вторых, сама подпись архиепископа, согласно данным открытых источников, к которым обратился портал «Радонеж», была подделана изверженным из сана Иоанном Боднарчуком, стоявшим в основании Украинской автокефальной православной церкви (в 2018 году самораспустилась, ее священники вошли в состав ПЦУ).

30 августа протоиерей Николай Данилевич опубликовал опровержение под названием «О каноничности хиротоний УАПЦ: От Киника до Чекалина».

На это сайт Cerkvarium отреагировал бурно, однако привести других убедительных доказательств каноничности ПЦУ не смог.

12 сентября священники Элладской церкви выступили с обращением против признания ПЦУ. По их мнению, каноническая церковь не просила и не приняла автокефалию.

«Возможно ли, чтобы ее принуждали насильно или наказывали за то, что она ее не приняла? - приводит текст письма священников РИА «Новости».

Напомним, ПЦУ была образована на объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года. В нее вошли две неканонические церковные структуры.

До настоящего времени ни одна другая поместная православная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.

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Места: Украина
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