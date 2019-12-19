Ради погашения долга по кредиту Киркоров продаст квартиру

Российский исполнитель Филипп Киркоров продаст квартиру стоимостью более 193 миллионов рублей.

Это вызвано тем, что недвижимость выступало залогом по договору с латвийским банком ABLV по ипотечному кредиту. В счет погашения долгов также певец продаст духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашину, сообщает агентство «Москва».

В сентябре Федеральная налоговая служба России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Информация размещена в базе ФНС «Банкинформ», по состоянию на 12 сентября 2019 года.

Отмечается, что у Киркорова заблокировали счета в «Сбербанке» и «СДМ-Банке».

При этом, генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил, что первый раз слышит об этом и, возможно, это просто фейк, пишут «Известия».

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