В Раде заявили о правомерности использования русского языка

Русский язык не является иностранным на Украине и депутатам парламента разрешено использовать его во время заседаний, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Политик напомнил, что статус русского языка прописан в 10-й статье Конституции Украины, передаёт ИА Regnum.

Нестор Шуфрич отметил, что члены «Оппозиционной платформы — За жизнь» говорят на русском языке в знак протеста против политики властей в отношении негосударственных языков.

Напомним, накануне представитель партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко остановила выступление избранного депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича, который начал говорить на русском языке. Она мотивировала это тем, что согласно новому закону, политик обязан использовать только государственный язык на официальных мероприятиях.

Начиная с 1990-х годов проблема статуса русского языка неоднократно использовалась Украиной как один из инструментов в политической борьбе.