Рада отклонила создание комиссии по расследованию в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против создания временной следственной комиссии по вопросам расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
Такое решение на заседании в 30 октября поддержали лишь 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. С инициативой создать следственную комиссию выступила фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Основной задачей следственной комиссии должно было стать расследование событий во время массовых беспорядков, повлекшее за собой гибель 48 человек, пишет «Russia Today».
В мае 2014 года в Одессе произошло столкновение сторонников и противников евромайдана. Последние оказались осажденными в Доме профсоюзов, который атаковали радикалы. Согласно официальным данным, тогда погибли 48 человек.
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