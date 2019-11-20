Работы по ЕГЭ-2019 оценивал искусственный интеллект

В России результаты некоторых работ по ЕГЭ за текущий год могут быть аннулированы.

Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, впервые в минувшем учебном году выпускников проверял «искусственный интеллект». Как выявила программа, а затем и почерковедческая экспертиза, ряд работ были написаны не одним и тем же человеком. Теперь в этом будут разбираться правоохранительные органы.

«Из 700 тыс. только 75 работ вызвали некоторые подозрения. Работы были из разных регионов. Мы передали их на почерковедческую экспертизу, и по 11 работам подозрения подтвердились», — сказал Кравцов, сообщают «Известия».

На ЕГЭ в следующем году будет применяться такая же схема, отметил глава Рособрнадзора. При этом Кравцов отказался говорить о том, кто разрабатывал программу на основе искусственного интеллекта.

Как сообщалось ранее, в России разрабатывают технологию для сдачи ЕГЭ в режиме онлайн. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

Он отметил, что при внедрении новой технологии Рособрнадзор должен быть уверен, что она не даст сбоев.

Перевод экзамена в онлайн осуществится не раньше, чем через два года, пишет «Интерфакс».

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