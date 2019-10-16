Работников в МФЦ заменят роботы

Оформлением загранпаспортов в России займётся техника. В МФЦ появятся для этого специальные криптобиокабины, которые заменят обычных работников отделений.

Эти устройства займутся сбором отпечатков пальцев и других данных, необходимых при оформлении загранпаспортов. Уже в этом году подобная техника будет внедрена в несколько отделений разных регионов.

К 2020 году подобных машин будет уже несколько сотен. Таким образом россияне смогут самостоятельно подавать документы на загранпаспорта, это сократит очереди и время ожидания после записи.

Главная цель - полностью роботизированный процесс. Тем более, что с 1 февраля сотрудники МВД не будут оказывать такую услугу в МФЦ, напоминают «Известия».

Ранее стало известно о том, что МФЦ получат полномочия различных госорганов и смогут выполнять ряд услуг вместо них. В частности, россияне смогут обратиться с заявлением в полицию или иском в суд.