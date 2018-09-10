Работник монастыря разместил в социальной сети песню о скинхедах
Работник Дивеевского монастыря привлечен к административной ответственности за размещение на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» песни «Замечательный скинхед» (данные материалы включены в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).
О том, что указанная аудиозапись входит в список запрещенных экстремистских материалов, мужчина не знал. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и обязал выплатить 1000 рублей в качестве штрафа, сообщает «Федерал Пресс».
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