Работник монастыря разместил в социальной сети песню о скинхедах

Работник Дивеевского монастыря привлечен к административной ответственности за размещение на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» песни «Замечательный скинхед» (данные материалы включены в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).

О том, что указанная аудиозапись входит в список запрещенных экстремистских материалов, мужчина не знал. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и обязал выплатить 1000 рублей в качестве штрафа, сообщает «Федерал Пресс».