Работник монастыря разместил в социальной сети песню о скинхедах

Работник Дивеевского монастыря привлечен к административной ответственности за размещение на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» песни «Замечательный скинхед» (данные материалы включены в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).

О том, что указанная аудиозапись входит в список запрещенных экстремистских материалов, мужчина не знал. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и обязал выплатить 1000 рублей в качестве штрафа, сообщает «Федерал Пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Антарктиде найдены несколько сотен мумий пингвинов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО