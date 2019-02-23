Рабочие едва не спалили консерваторию Чайковского в Москве

В одном из корпусов Московской консерватории им. Чайковского в Среднем Кисловском переулке произошел пожар.

С учетом характеристики здания пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности, но в течение 50 минут пожар был ликвидирован.

Возгорание произошло в четырехэтажном здании, находящемся на реконструкции. К моменту прибытия первых пожарных подразделений на третьем этаже было открытое горение, шел густой черный дым.

Предварительная причина пожара - нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

Пожарные не допустили распространения огня на основное здание, передает ТАСС.