Рабочие едва не спалили консерваторию Чайковского в Москве
В одном из корпусов Московской консерватории им. Чайковского в Среднем Кисловском переулке произошел пожар.
С учетом характеристики здания пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности, но в течение 50 минут пожар был ликвидирован.
Возгорание произошло в четырехэтажном здании, находящемся на реконструкции. К моменту прибытия первых пожарных подразделений на третьем этаже было открытое горение, шел густой черный дым.
Предварительная причина пожара - нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.
Пожарные не допустили распространения огня на основное здание, передает ТАСС.
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