Пятнадцать суток за бегство с места ДТП заменят штрафом

Пятнадцать суток за бегство с места ДТП заменят штрафом

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить альтернативное наказание за оставление места ДТП. Вместо ареста на пятнадцать суток или лишения водительских прав, для виновников аварии хотят ввести штрафы.

Авторами законопроекта стали депутаты фракции ЛДПР. Документ предусматривает внесение поправок в часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Парламентарии хотят ввести «более мягкое» наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей за бегство с места аварии.

Вместе с тем прежние виды наказания в виде ареста на пятнадцать суток и лишение водительских прав депутаты хотят оставить в силе. Решение о виде наказания будет принимать суд с учетом всех обстоятельств дела, уточняет агентство REGNUM.

По мнению депутата Ярослава Нилова, отсутствие наказания в виде штрафа не позволяет учесть смягчающие обстоятельства и степень общественного вреда.

Ранее МВД предложило приравнять употребление лекарственных препаратов «Фенобарбитал» и «Димедрол» к употреблению спиртного и наказывать за их использование как за пьяную езду.

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