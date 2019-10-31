Пятерых россиян застрелили и обезглавили в Мозамбике
Пятеро россиян, которых называют сотрудниками частной военной компании «Вагнер», убиты в Мозамбике. В российском посольстве сообщения об их гибели восприняли с удивлением.
Инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Автомобиль с россиянами обстреляли мятежники.
В результате погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро наемников из России. Их тела обезглавили, а машину сожгли.
В посольстве России в Мозамбике сказали «Интерфаксу»: «Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением».
ЧВК «Вагнер» - неофициальная военная организация. Она насчитывает от 1,5 до 2,5 тыс. бойцов. В Мозамбике они должны были помочь правителсьтвенным силам в борьбе с мятежниками.
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