Пятерых россиян застрелили и обезглавили в Мозамбике

Пятеро россиян, которых называют сотрудниками частной военной компании «Вагнер», убиты в Мозамбике. В российском посольстве сообщения об их гибели восприняли с удивлением.

Инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Автомобиль с россиянами обстреляли мятежники.

В результате погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро наемников из России. Их тела обезглавили, а машину сожгли.

В посольстве России в Мозамбике сказали «Интерфаксу»: «Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением».

ЧВК «Вагнер» - неофициальная военная организация. Она насчитывает от 1,5 до 2,5 тыс. бойцов. В Мозамбике они должны были помочь правителсьтвенным силам в борьбе с мятежниками.