ЦБ РФ за пять лет лишил лицензии свыше 400 банков

Центробанк РФ за пять лет лишил лицензии более 400 банков. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе VIII конгресса финансистов Казахстана.

Она рассказала, что за последние годы были отозваны лицензии у более чем 400 кредитных организаций и санированы свыше 30 банков, среди которых были три крупные банковские группы.

Расходы ЦБ в 2017 году на создание резервов из-за санации банков составили 435,3 млрд рублей, передает Агентство экономической информации «Прайм».

В мае Набиуллина заявляла, что Центробанк завершит процедуры по очищению банковского сектора в течение двух-трех лет. Она отмечала, что показатели работы банковского сектора в России свидетельствуют о восстановлении после 2014-2015 годов.

Набиуллина заняла пост главы ЦБ в июне 2013 года, с этого времен начался процесс расчистки банковского сектора.