Пьяный отец из Бурятии избил ведром младенца
44-летний житель Улан-Удэ подозревается в покушении на убийство собственного ребенка.
По словам матери восьмимесячного малыша, ее нетрезвый супруг нанес сыну несколько ударов по голове пластиковым ведром, после чего ребенка госпитализировали с многочисленными повреждениями головы.
Как выяснилось, мать и отец малыша злоупотребляли алкоголем. Минувшим летом органы опеки изъяли мальчика из семьи и устроили в дом малютки, однако позже его вернули родителям.
В момент избиения взрослые также находились в нетрезвом состоянии. Между супругами произошел конфликт, в результате чего мужчина схватил пластиковое ведро и стал наносить им удары по жене и ребенку, который находился у матери на руках.
На крики женщины пришли на помощь соседи, которые тут же вызвали медиков.
В настоящее время отец задержан, сообщает «Пятый канал».
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