Пьяная автоледи на Кубани ушла от вины за наезд на школьников

В Славянск-на-Кубани нетрезвая автоледи избежала уголовного наказания за наезд на двух 13-летних школьников на пешеходном переходе. Дети получили травмы средней тяжести.

Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как после наезда на детей автомобиля Nissan один из подростков отлетел на несколько метров. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и поясничного отдела позвоночника.

Из-за этого родителям отказали в возбуждении уголовного дела. Полиция объяснила, что санкция по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» наступают в случае причинения тяжкого вреда здоровью.

Отец ребенка рассказал «360», что сын четыре дня провел в реанимации, где его состояние оценивали как тяжелое. Почему в заключении судмедэкспертов говорися о «средней степени тяжести», родители не понимают. Семья полагает, что причиной могли стать связи отца виновницы аварии с врачами и сотрудниками ДПС.

В 2017 году женщина на машине Hyundai Solaris сбила во дворе ребенка шести лет. Первоначальная медэкспертиза выявила в крови ребенка большое количество алкоголя. Виновница получила три года колонии.