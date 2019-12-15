Путин и Зеленский еще далеки от понимания — Песков

Главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по некоторым вопросам, несмотря на то, что диалог между президентами уже идёт. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Я могу сказать, что Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию»,— рассказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, анонс которой опубликован на YouTube.

Песков напомнил, что последний раз они общались 9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже. По словам помощника президента, Путин и Зеленский пообщались тогда около 10–15 минут «с глазу на глаз». После этого их прервал президент Франции Эмманюэль Макрон, «который настаивал на продолжении работы в нормандском формате», отметил Песков.

Читайте нас в мобильном приложении