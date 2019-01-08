Путин запустил плавучий СПГ-терминал в Калининграде
Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области, сообщает «Интерфакс».
Терминал даст возможность поставок газа в Калининградскую область по морю в сжиженном виде, полностью исключая поставки через газопровод, проходящий по территории Литвы.
Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей. Производительность терминала позволит полностью удовлетворить потребности Калининградской области в газе и обеспечит бесперебойные поставки при гипотетическом риске, который может возникнуть при транспортировке через территорию Литвы.
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