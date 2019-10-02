Путин закрытым указом присвоил звание Героя Чемезову
Президент России Владимир Путин присвоил завание Героя России гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову. Соответствующий указ был подписан несколько недель назад, на сайте Кремля его не публиковали.
О присвоении звания стало известно от топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и высокопоставленного чиновника из администрации президента. Чемезов удостоился звания за вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности России, сообщают «Ведомости».
В «Положении о звании Героя РФ» говорится, что оно дается за «заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Герою вручается медаль «Золотая Звезда» и грамота. На основании указа президента на родине могут возвести бронзовый бюст Героя России. Это означает, что бюст Чемезова может появиться в городе Черемхово Иркутской области.
Чемезов – ближайший соратник Путина. Они вместе служили в Германии. В 2018 году Путин закрытым указом присвоил звание Героя России первому заместителю своей администрации Сергею Кириенко.
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