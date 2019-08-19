Путин прилетел во Францию к Макрону

Во французский Марсель прибыл самолет президента России Владимира Путина. Оттуда главу государства на вертолете доставят в летнюю резиденцию лидера Франции – замок Форт де Брегансон.

На переговорах Путин и Макрон планируют обсудить Сирию, Ливию и Украину, а также ядерную сделку с Ираном. Другие темы встречи – двусторонние отношения России и Франции и взаимодействие РФ и Евросоюза.

Встреча президентов состоится за пять дней до саммита «большой семерки». Часть переговоров пройдет тет-а-тет.

Доктор политических наук Дэниел Уорнер считает, что Макрон может занять место уходящей из политики канцлера Ангелы Меркель и будет посредником между США, Россией и Евросоюзом. Цель французского президента – занять ключевые позиции в Европе, сказал он телеканалу «360».

Ранее Макрон принял приглашение Путина об участии в Дне Победы в 2020 году.