Путин приедет к Эрдогану сразу после Нового года
Глава России Владимир Путин собирается посетить Турцию в январе 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына.
По его словам, визит Путина состоится в первых числах месяца. Президенты встретятся по случаю завершения работ по «Турецкому потоку», они также обсудят двусторонние отношения.
Напомним, Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Киев опасается, что из-за этого газотранспортная система страны станет невостребованной.
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