Путин поздравил Лукашенко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 65-летием. По телефону они также обсудили двусторонние отношения.

Российский лидер отправил в Минск телеграмму с поздравлениями. Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Он также заявил, что Москва всегда готова к товарищескому диалогу с союзным государством.

Также между лидерами двух стран сегодня состоялся телефонный разговор. Как пишут «РИА Новости», президенты обсудили двусторонние отношения, а также поговорили о международных проблемах.

Ранее, Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Подмосковье.