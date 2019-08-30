Путин поздравил Лукашенко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 65-летием. По телефону они также обсудили двусторонние отношения.
Российский лидер отправил в Минск телеграмму с поздравлениями. Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Он также заявил, что Москва всегда готова к товарищескому диалогу с союзным государством.
Также между лидерами двух стран сегодня состоялся телефонный разговор. Как пишут «РИА Новости», президенты обсудили двусторонние отношения, а также поговорили о международных проблемах.
Ранее, Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Подмосковье.
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