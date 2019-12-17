Путин окончательно отменил банковский роуминг

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.

Закон вступит в силу через полгода после опубликования, сообщают «Ведомости».

В октябре уходящего года премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал недопустимым и потребовал отменить комиссию при переводе денежных средств между регионами внутри одного банка.

Изменения в статью 29 закона «О банках и банковской деятельности» рассматривали на заседании правительства. В документе пропишут, что размер комиссии при переводе денег с одних счетов на другие не может быть обусловлен их открытием в разных отделениях одного кредитного учреждения.

По словам Медведева, изменения в соответствующий закон избавят россиян от «банковского роуминга».

«Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», - приводит его слова ФБА «Экономика сегодня».

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