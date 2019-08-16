Путин и Макрон обсудят Украину и не только

На предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона лидеры стран обсудят конфликт на Украине и возможности его урегулирования.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, обсуждение перспектив выполнения минских соглашений состоится «с учетом действий нового руководства Украины».

«Конечно, [обсудят] внутриукраинский конфликт, возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата», — добавил Ушаков, передаёт РИА «Новости».

Кроме этого, лидеры стран обсудят Сирию, Ливию, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.

Встреча глав государств пройдет в летней резиденции французского президента, в форте Брегансон, как в составе небольших делегаций, так и тет-а-тет.