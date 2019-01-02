Путин и Макрон обсудили Сирию и Украину
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, сообщает официальный сайт Президента России.
Главы государств поздравили друг друга с наступившим 2019 годом, а также подробно обсудили проблематику сирийского урегулирования, прежде всего в контексте договорённостей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле.
Также Путин и Макрон обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису с учётом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
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