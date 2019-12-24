Путин больше не пьет чай и кофе

Путин больше не пьет чай и кофе

Фото: «Комсомольская правда»

Российский президент Владимир Путин отказался от чая и кофе.

По словам главы государства, он отдает предпочтение алтайским травам. «Я пью даже не чай, а заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», — сказал Путин.

По его словам, в РФ под выращивание чая отведено около 900 тыс. га территорий и «к ним нужно относиться бережно», поэтому в ближайшее время появится «железобетонная бумага», которая не позволит спекулировать с пригодной для выращивания чая землей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Смоленске начата проверка после отравления ученицы третьего класса в школе. Ребенку стало плохо после чая со «специфическим привкусом травы».

Инцидент произошел в школе № 15. Девочка обратилась к учителю с жалобой на тошноту, боли в голове после того, как выпила чай в столовой.

Ребенка довели до фойе – девочка находилась в предобморочном состоянии. Ученицу госпитализировали из школы на скорой.

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