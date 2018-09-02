Путешественников из России предупредили об опасной лихорадке в Европе
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле.
С начала 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 400 случаев заболевания, 27 из которых закончились смертельным исходом.
Самое большое количество случаев зарегистрировали в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии, 68 заболевших были гражданами Израиля, передают «Известия».
Лихорадка Западного НИЛА (ЛЗН) – острое вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой тела, ознобом, мучительной головной и мышечной болью.
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