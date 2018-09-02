Путешественников из России предупредили об опасной лихорадке в Европе

Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле.

С начала 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 400 случаев заболевания, 27 из которых закончились смертельным исходом.

Самое большое количество случаев зарегистрировали в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии, 68 заболевших были гражданами Израиля, передают «Известия».

Лихорадка Западного НИЛА (ЛЗН) – острое вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой тела, ознобом, мучительной головной и мышечной болью.