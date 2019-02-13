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Путь к самозанятым в «тени» проложат через дешевые кредиты

Путь к самозанятым в «тени» проложат через дешевые кредиты

Выход самозанятых из «тени» должны обеспечить дешевые кредиты. В этом уверен уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

По его словам, сейчас самозанятые могут получить средства либо от родственников, либо путем оформления потребительских кредитов. Титов признался, что «это очень дорогие финансовые ресурсы».

Он считает, что доступ к дешевым кредитам станет стимулом для выхода из тени. Сейчас в качестве самозанятых официально зарегистрировались 20 тыс. человек, передает ФБА «Экономика сегодня». Титов добавил, что предстоит многое сделать для увеличения их числа.

Особый режим для самозанятых предусматривает налог в размере 4% при работе с физлицами и 6% - с юрлицам. Эксперимент стартовал 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

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