ФСБ не пустила в РФ социолога с лекций о «желтых жилетах»

ФСБ запретила французскому социологу Карин Клеман въезд в Россию, посчитав ее угрозой национальной безопасности. Ученый хотела прочитать в России лекцию о о французском движении «желтых жилетов».

Клеман рассказала «Коммерсанту», что она прилетела в Москву вечером 27 ноября. На паспортном контроле в Шереметьево социологу сообщили, что ей запрещен въезд в страну.

Ученого отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили уведомление о том, что ей нельзя десять лет посещать Россию. В документе есть ссылка на п. 1 ч. 1. ст. 27 ФЗ-114 (запрет на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства»).

По данным издания, Клеман должна была выступать на научной конференции в Москве 29 ноября. Социолог планировала прочитать лекцию о движении «желтых жилетов», т.к. они, по мнению ученого, заявляют о тех же проблемах, что и протестующие в регионах России.

Сейчас Клеман собирается обжаловать решение властей РФ. Ее муж и дочь — граждане России, они часто приезжают на родину к родственникам и друзьям.

Читайте нас в мобильном приложении