«Пусть запомнится»: Минздрав велел есть от пуза в Новый год

«Пусть запомнится»: Минздрав велел есть от пуза в Новый год

Минздрав призвал россиян не ограничивать себя в еде на Новый год. При этом ведомство посоветовало избегать чрезмерного употребления алкогольных напитков.

По мнению главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, в случае отсутствия у человека заболеваний, необходимо есть все: «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное».

Он пожелал, чтобы новогодний стол россиян отличался разнообразием и обилием блюд. Единственное, чего следует опасаться, это избыточного употребления алкоголя.

«Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно», - сказал Тутельян в беседе с RT.

В октябре ВЦИОМ провел опрос среди жителей России, чтобы выяснить, какие праздники отмечают россияне. Оказалось, что 96% опрошенных встречают Новый год и 95% - День Победы.

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Места: Россия
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