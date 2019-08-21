«Пулково» может перестать обслуживать «Россию» из-за долга

Управляющая компания аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы» может прекратить обслуживание рейсов авиакомпании «Россия» из-за финансовых разногласий компаний.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник авиаперевозчика, «Россия» задолжала аэропорту Петербурга 123 миллиона рублей. «После тщательного расследования авиакомпанией причин появления этой задолженности выяснилось, что аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера <…> предоплату», — рассказали в «России».

В авиакомпании добавили, что подобные действия «Пулково» «нивелирует усилия прошлых лет <…> по развитию маршрутной сети и увеличению пассажиропотока из Северной столицы» и пообещали предпринимать для разрешения проблемы «все доступные законом действия».

На данный момент решение о приостановке обслуживания рейсов не принято.

По данным агентсва, поводом для изменения условий сотрудничества ВВСС с «Россией» могли стать новые критерии аэропорта при обслуживании авиакомпаний. Согласно им, с 1 августа 2019 года право обслуживаться без предоплаты может получить только та авиакомпания, которая показала в прошлом году 10-процентный рост пассажиропотока из «Пулково», сообщает ИА Regnum.