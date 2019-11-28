Психолог рассказала об имитации труда сотрудниками после 25 декабря

Две двухдневные рабочие недели в декабре перед Новым годом и в январе после праздника больше повлияют на работодателей, чем на сотрудников.

Как сообщила семейный психолог Светлана Бояринова, после 25-го числа начинается такая тенденция, когда люди откладывают многие дела на дни после праздников.

Эксперт советует работодателям смириться, что в последние дни года работники будут больше имитировать труд, чем реально что-то делать.

9–10 января (четверг, пятница) люди со скрипом выйдут на работу, а уже с понедельника будут более эффективны, отметила Бояринова, сообщают «Известия».

Ранее в Кремле ответили на предложение сделать 31 декабря выходным днем. Сославшись на уже утвержденный календарь праздничных дней, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «надо работать».

Читайте нас в мобильном приложении