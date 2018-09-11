Психиатр предложил бороться России с ЛГБТ единым фронтом

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил, что Россия находится в сложном положении, потому что тенденции гомо-культуры, ЛГБТ-культуры, и так далее, атакуют не только с Востока, но и с Запада.

Результаты исследования Центра защиты детей от интернет-угроз показали, что через мультипликацию и общение в тематических интернет-сообществах подросткам навязывают суицидальные мысли, настраивают против родителей, а также склоняют к гомосексуализму.

Александр Федорович добавил, что должен быть единый фронт борьбы с ЛГБТ-сообществами в России, однако он не спешит тотально запрещать японскую мультипликацию, так как в ней есть развивающие элементы, и простой запрет на мультипликацию ничего никому не даст, сообщает «НСН».

Ранее депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров направил официальное письмо в Роскомнадзор с предложением ограничить распространение аниме (японская мультипликация) в России.

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