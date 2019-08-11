Из психбольницы в Волгограде сбежали убийца и вор

Из «Волгоградской областной психиатрической больницы № 1» рано утром 11 августа сбежали два опасных пациента, которые находились на принудительном лечении.

По данным регионального Главка МВД, 31-летний Роман Смородинов находился в больнице с октября 2018 года. В начале 2000-х он был осужден за убийство. С ним учреждение покинул 32-летний Анатолий Машанин. В 2011 году его осудили за угон машины и ограбление.

Вместе они отжали решетку окна на 2 этаже и выбрались из здания.

«Русская планета» публикует приметы сбежавших больных и просит обратиться в полицию, если у вас есть какая-либо информация об этих мужчинах.

Приметы Романа Смородинова: на вид 32 года, худощавого телосложения, рост 180 см., славянской внешности, волосы русые, короткостриженые, на верхней губе есть шрам. В день побега был одет в красную футболку, синие джинсы, на ногах были черные шлепанцы.

Приметы Анатолия Машанина: На вид ему 32 года, худощавого телосложения, рост 178 см., славянской внешности, волосы темно-русые, короткостриженые. На беглеце надета светло-желтая пижама, обут он в черные шлепанцы.